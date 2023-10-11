Эта обувь будет идеальна на осень – советы стилиста

Эксперт рассказала, какую обувь стоит выбрать на осень.
Стилист рекомендовала присмотреться к обуви на массивной платформе. Среди материалов лучше отдавать предпочтение эко-коже, замше или с обуви лаковым покрытием.
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А вот от натуральных материалов эксперт советовала отказаться, так как они быстрее портятся под воздействием влаги и грязи.
Стилист напомнила, что важно своевременно ухаживать за обувью. Особенно важен каждодневный уход за ботинками осенью. Об этом стилист рассказала в secretmag.ru.
Напомним, ранее Влад Литовец дал подсказку, какой головной убор купить взрослым женщинам этой осенью.