Эта обувь будет идеальна на осень – советы стилиста

Эксперт рассказала, какую обувь стоит выбрать на осень.

Стилист рекомендовала присмотреться к обуви на массивной платформе. Среди материалов лучше отдавать предпочтение эко-коже, замше или с обуви лаковым покрытием.

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А вот от натуральных материалов эксперт советовала отказаться, так как они быстрее портятся под воздействием влаги и грязи.