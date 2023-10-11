Бургер по-домашнему лучше ресторанного: причину раскрыла производительница мяса в третьем поколении

Создательница одних из самых знаменитых бургеров в мире Пэт ЛаФрида рассказала, как правильно приготовить это блюдо.
Оказалось, бургеры дома получаются вкуснее. Поскольку в ресторанах экономят на качестве продуктов для блюда.
Эксперт отметила, что самое главное в бургерах – средняя прожарка стейка. Пэт ЛаФрида советует брать мясо теленка, которого кормили травой, а не кукурузой.
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Также специалист не рекомендует смешивать много соусов. А обычные помидоры для бургера она советовала заменить черри.
«Булочка – это первое, что вы кусаете. Она не должна заслонять вкус бургера, не должна быть слишком «хлебной». Все эти нюансы звучат просто, но их часто упускают из вида, а ведь именно эти мелочи создают лучший вкус бургера», – отметила эксперт в беседе с insider.com.
А салат и лук вовсе оказались не нужны для этого блюда.