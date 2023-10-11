«Снижают уверенность и мотивацию»: спортивный психолог высказала опасения по поводу карьеры Камилы Валиевой

Психолог Элеонора Алибаева объяснила, как критика может сказаться на карьере фигуристки Камиллы Валиевой.
В последнее время общественность пристально следит за внешностью Камилы. Хейтеры осуждают спортсменку за то, что та поправилась.
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Спортивный психолог прокомментировала, как подобная реакция людей может отразиться на судьбе фигуристки.
«Подобные высказывания вызывают у любого спортсмена лишь негативные чувства. Они в свою очередь снижают уверенность и мотивацию», – заявила эксперт в беседе с thevoicemag.ru.
Психолог напомнила, что подобные слова окончательно загубили карьеру фигуристки Юлии Липницкой.