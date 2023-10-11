Котлеты получатся изумительными: как сделать блюдо по бабушкиному рецепту

Стало известно, как приготовить идеальные котлеты, как у бабушки.
Эксперты кулинарии рассказали, в чем заключается секрет самых нежных котлет.
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Рекомендуется вначале отделить белок от желтка. И каждую часть стоит немного взбить.
Дело в том, что белок может сделать котлеты более сочными. Так как влага при термической обработке в этом случае не испарится.
Еще важно сначала взбить белок миксером, а затем продолжать это делать с помощью силиконовой лопатки.
И еще не стоит перебарщивать с белком. Так как котлеты получатся очень жесткими. К слову, на 800 граммов фарша нужно взять два яйца. Об этом рассказали в sportkp.ru.