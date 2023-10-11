Котлеты получатся изумительными: как сделать блюдо по бабушкиному рецепту

Стало известно, как приготовить идеальные котлеты, как у бабушки.

Эксперты кулинарии рассказали, в чем заключается секрет самых нежных котлет.

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Рекомендуется вначале отделить белок от желтка. И каждую часть стоит немного взбить.

Дело в том, что белок может сделать котлеты более сочными. Так как влага при термической обработке в этом случае не испарится.

Еще важно сначала взбить белок миксером, а затем продолжать это делать с помощью силиконовой лопатки.