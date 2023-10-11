Материнский капитал: что ждет родителей с детьми в 2024 году

«Сейчас в бюджете у нас предусмотрена индексация материнского капитала на 7,5%, и сумма материнского капитала на первого ребенка составит почти 631 тыс. рублей, на второго ребенка - около 834 тыс. рублей, если семья не получала сертификат на первого малыша», – передали слова Котякова в tass.ru.

К слову, в 2023 году родителям дают за первого ребенка 589,5 тысячи рублей и 779 тысяч за второго.