Материнский капитал: что ждет родителей с детьми в 2024 году

Дети и родители. Фото: Global Look Press 

Важное сообщение сделала в Министерстве труда и социальной защиты.

Стало известно, каким будет размер материнского капитала в следующем году.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что сумма материнского капитала станет больше.

«Сумма сертификата на материнский капитал будет увеличена на уровень фактической инфляции, которая сложится по итогам 2023 года», – заявил министр.

«Сейчас в бюджете у нас предусмотрена индексация материнского капитала на 7,5%, и сумма материнского капитала на первого ребенка составит почти 631 тыс. рублей, на второго ребенка - около 834 тыс. рублей, если семья не получала сертификат на первого малыша», – передали слова Котякова в tass.ru.

К слову, в 2023 году родителям дают за первого ребенка 589,5 тысячи рублей и 779 тысяч за второго. 

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