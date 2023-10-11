Аномальная зима: эксперт рассказал, какие температуру и осадки ожидать уже в декабре

Стало известно, что ожидает россиян этой зимой.
Синоптик рассказал, что в регионах ожидаются частые оттепели. И снегопады будут сменяться ледяными дождями. Это в свою очередь будет приводить к гололедице.
А еще температура будет выше нормы. В декабре такое превышение составит один градус, а в феврале – пять градусов.
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А еще весна в 2024 году может наступить раньше обычного. Об этом эксперт сообщил в primpress.ru.
Напомним, ранее стало известно, куда отправиться отдыхать зимой.