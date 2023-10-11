Не стирайте эти вещи в машинке: просмотрите список внимательно

Опытные хозяйки рассказали, какие вещи не стоит стирать в машинке.
Оказалось, пять позиций среди одежды не подходят для чистки в стиральной машинке.
Во-первых, купальники. Барабан машинки может деформировать этот вид одежды.
Во-вторых, галстуки. Этот аксессуар обычно делают из деликатных материалов, которые легко повредятся в машинке.
В-третьих, головные уборы с козырьком не стоит стирать в машинке. Опасной деталью в этом уборе является козырек.
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В-четвертых, шерсть, вельвет и кашемир можно легко повредить даже на деликатной стирке в машинке.
В-пятых, на нарядах из натуральной кожи можно оставить заломы и разводы в стиральной машинке. Об этом рассказали в sportkp.ru.