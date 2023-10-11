Не стирайте эти вещи в машинке: просмотрите список внимательно

В-третьих, головные уборы с козырьком не стоит стирать в машинке. Опасной деталью в этом уборе является козырек.

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В-четвертых, шерсть, вельвет и кашемир можно легко повредить даже на деликатной стирке в машинке.

В-пятых, на нарядах из натуральной кожи можно оставить заломы и разводы в стиральной машинке. Об этом рассказали в sportkp.ru.