Не пейте чай остывшим: эксперты рассказали, почему не стоит это делать

Стало известно, почему не стоит пить остывший чай.

Вы могли не знать, что привычка пить остывший чай вредна.

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Эксперты отмечают, что у заваренного чая есть срок жизни. И он составляет 15 минут. После чай покрывается оксидной пленкой. И эта пленка имеет вредные для печени азотистые основания.