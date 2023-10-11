Не пейте чай остывшим: эксперты рассказали, почему не стоит это делать

Стало известно, почему не стоит пить остывший чай.
Вы могли не знать, что привычка пить остывший чай вредна.
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Эксперты отмечают, что у заваренного чая есть срок жизни. И он составляет 15 минут. После чай покрывается оксидной пленкой. И эта пленка имеет вредные для печени азотистые основания.
В такой пленке происходит размножение микроорганизмов.
Если регулярно пить такой чай, это может негативно сказаться на желудке. Об этом рассказали в belnovosti.by.