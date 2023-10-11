Василиса Володина предупредила один знак зодиака, на который 11 октября обрушатся проблемы

Порой бывают дни, которые приносит море испытаний. Кажется, что все с самого утра пошло не так, как надо. И Василиса Володина призналась, что именно таким станет 11 октября для одного знака зодиака. Она предупредила его представителей, что их ждут проблемы. Даже может показаться, что будто сама судьба словно настроена против них.
Неудача будет преследовать в этот день тех, кто рожден под знаком зодиака Весы. Им стоит избегать конфликтов. Астролог отметила, что их ждет множество пустых разговоров, отнимающих их время и энергию. Также надо быть готовыми к тому, что планы будут меняться из-за неожиданных встреч.
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Володина рекомендовала в этот день Весам сосредоточиться на текущих задачах, выделив среди них наиболее важные. Но уже вечером обязательно нужно расслабиться. Можно пообщаться с друзьями, чтобы забыть про все тяжелые моменты, которые случатся, об этом сообщает Rsute.ru.