Василиса Володина предупредила один знак зодиака, на который 11 октября обрушатся проблемы

Неудача будет преследовать в этот день тех, кто рожден под знаком зодиака Весы. Им стоит избегать конфликтов. Астролог отметила, что их ждет множество пустых разговоров, отнимающих их время и энергию. Также надо быть готовыми к тому, что планы будут меняться из-за неожиданных встреч.

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Володина рекомендовала в этот день Весам сосредоточиться на текущих задачах, выделив среди них наиболее важные. Но уже вечером обязательно нужно расслабиться. Можно пообщаться с друзьями, чтобы забыть про все тяжелые моменты, которые случатся, об этом сообщает Rsute.ru.