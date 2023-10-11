Вкусный яблочный десерт: возьмите слоеное тесто и заверните в него фрукты

Если вам надоела шарлотка, но хочется вкусного десерта с яблоками, стоит воспользоваться этим рецептом.

Опытные хозяйки знают, что нужно взять следующие продукты, чтобы приготовить яблочные кольца в слоеном тесте:

3 яблока;

500 гр слоенного (бездрожжевого) теста;

яичный желток;

сахар и корица по вкусу.

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Вначале стоит очистить яблоки от кожицы, а потом нарезать их кольцами. Должны получиться ломтики толщиной не больше 5 миллиметров.

Затем стоит вырезать сердцевину яблок. Помните, отверстие должно быть до 2-3 сантиметров внутри.

Потом важно выложить яблоки на тарелку и посыпать их смесью корицы и сахара.