Вкусный яблочный десерт: возьмите слоеное тесто и заверните в него фрукты

Яблоки. Фото: Global Look Press 

Такое блюдо точно придется вам по вкусу.

Если вам надоела шарлотка, но хочется вкусного десерта с яблоками, стоит воспользоваться этим рецептом.

Опытные хозяйки знают, что нужно взять следующие продукты, чтобы приготовить яблочные кольца в слоеном тесте:

  • 3 яблока;
  • 500 гр слоенного (бездрожжевого) теста;
  • яичный желток;
  • сахар и корица по вкусу.

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Вначале стоит очистить яблоки от кожицы, а потом нарезать их кольцами. Должны получиться ломтики толщиной не больше 5 миллиметров.

Затем стоит вырезать сердцевину яблок. Помните, отверстие должно быть до 2-3 сантиметров внутри.

Потом важно выложить яблоки на тарелку и посыпать их смесью корицы и сахара.

Дальше стоит заняться тестом. Раскатываем его пластами толщиной до 3 миллиметров. И после нарезаем полосками шириной около сантиметра.

Яблочные кольца обматываем полосками теста. И далее смазываем противень растительным маслом. На противень выкладываем кольца в тесте.

И дальше смазываем яичным желтком яблочные кольца. Разогреваем духовку до 200 градусов и дальше стоит выпекать десерт 15 минут. Об этом рассказали в belnovosti.by.

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