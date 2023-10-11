Вкусный яблочный десерт: возьмите слоеное тесто и заверните в него фрукты

Если вам надоела шарлотка, но хочется вкусного десерта с яблоками, стоит воспользоваться этим рецептом.
Опытные хозяйки знают, что нужно взять следующие продукты, чтобы приготовить яблочные кольца в слоеном тесте:
- 3 яблока;
- 500 гр слоенного (бездрожжевого) теста;
- яичный желток;
- сахар и корица по вкусу.
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Вначале стоит очистить яблоки от кожицы, а потом нарезать их кольцами. Должны получиться ломтики толщиной не больше 5 миллиметров.
Затем стоит вырезать сердцевину яблок. Помните, отверстие должно быть до 2-3 сантиметров внутри.
Потом важно выложить яблоки на тарелку и посыпать их смесью корицы и сахара.
Дальше стоит заняться тестом. Раскатываем его пластами толщиной до 3 миллиметров. И после нарезаем полосками шириной около сантиметра.
Яблочные кольца обматываем полосками теста. И далее смазываем противень растительным маслом. На противень выкладываем кольца в тесте.
И дальше смазываем яичным желтком яблочные кольца. Разогреваем духовку до 200 градусов и дальше стоит выпекать десерт 15 минут. Об этом рассказали в belnovosti.by.