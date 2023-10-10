Кастрюли будут чистыми: вы забудете про нагар и сможете смыть его без труда

Кастрюли. Фото: Global Look Press 

Руководитель клининговой компании Татьяна Лущикова рассказала, как спасти старую посуду.

Стало известно, как избавиться от неприятного нагара на кастрюле.

Оказалось, необязательно покупать дорогие химические средства, чтобы отмыть кастрюли. А лучше воспользоваться обыкновенной пищевой содой. 

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«Просто засыпьте нагар толстым слоем порошка и добавьте немного воды. Дайте этой смеси покипеть пять минут, и вся корка отойдет. Если же она сильно въелась, то пройдитесь по ней металлической губкой и повторите действия с содой», – отметили в gorodovoy.ru.

Напомним, ранее стало известно, как предотвратить появление слизи на ветчине

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