Кастрюли будут чистыми: вы забудете про нагар и сможете смыть его без труда

Стало известно, как избавиться от неприятного нагара на кастрюле.
Оказалось, необязательно покупать дорогие химические средства, чтобы отмыть кастрюли. А лучше воспользоваться обыкновенной пищевой содой.
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«Просто засыпьте нагар толстым слоем порошка и добавьте немного воды. Дайте этой смеси покипеть пять минут, и вся корка отойдет. Если же она сильно въелась, то пройдитесь по ней металлической губкой и повторите действия с содой», – отметили в gorodovoy.ru.
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