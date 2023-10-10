Кастрюли будут чистыми: вы забудете про нагар и сможете смыть его без труда

Стало известно, как избавиться от неприятного нагара на кастрюле.

Оказалось, необязательно покупать дорогие химические средства, чтобы отмыть кастрюли. А лучше воспользоваться обыкновенной пищевой содой.

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