Комплименты скажут все: только эти оттенки в одежде стоит выбирать — помолодеете на 10 лет

В список попал миндальный цвет. Он отлично сочетается с другими цветами, а также визуально молодит и придает коже сияние. Примечательно, что можно даже создать тотал лук в таком оттенке — этой осенью такой образ актуален.

Еще стоит обратить внимание на мятный цвет. Одежда в таком оттенке тож помогает выглядеть моложе. А самое главное, что этот освежающий оттенок подходит и блондинкам, и брюнеткам.

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Очень привлекает взгляд горчичный цвет. Более того, его считают настоящей палочкой-выручалочкой. При холодном подтоне кожи точно стоит выбрать яркий горчичный, а если у вас теплый подтон, то тогда отдавайте предпочтение более спокойным оттенком. Это поможет добиться антивозрастного эффекта.

Также замыкает список коралловый цвет, который очень сложный, так как сочетает в себе персиковый, оранжевый, розовый и красный. Но этот микс сделал цвет универсальным для любой внешности. Стоит знать, что чем ближе одежда этого оттенка к лицу, тем моложе выглядит человек, сообщает PeopleTalk.