Заморозки и резкое потепление: синоптик рассказал, когда в Москве температура поднимется до плюс 16 градусов

В России погода бывает нестабильной. Хотя сентябрь удивил теплой погодой, в октябре жители Москвы столкнулись с холодами и ливнями. Уже были заморозки, которые заставили многих задуматься о смене резины на колесах своих авто. Но торопится не стоит, так как погода скоро удивит столицу снова. Синоптик Александр Ильин рассказал, что уже в четверг, 12 октября, ожидает очередное потепление.
По словам эксперта, в этот день воздух прогреется до плюс 11-16 градусов в днем, а ночью она температура будет около 2-7 градусов выше нуля.
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Но стоит учесть, что возможны кратковременные дожди, а атмосферное давление резко упадет до 737 миллиметров ртутного столба.
Синоптик не стал утаивать, что после кратковременного потепления снова вернутся холода. В пятницу, 13 октября, температура воздуха вновь опустится до восьми градусов тепла, передает «Вечерняя Москва».