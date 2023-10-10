Заморозки и резкое потепление: синоптик рассказал, когда в Москве температура поднимется до плюс 16 градусов

По словам эксперта, в этот день воздух прогреется до плюс 11-16 градусов в днем, а ночью она температура будет около 2-7 градусов выше нуля.

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Но стоит учесть, что возможны кратковременные дожди, а атмосферное давление резко упадет до 737 миллиметров ртутного столба.

Синоптик не стал утаивать, что после кратковременного потепления снова вернутся холода. В пятницу, 13 октября, температура воздуха вновь опустится до восьми градусов тепла, передает «Вечерняя Москва».