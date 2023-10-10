Мощная подкормка для «женского счастья»: вносим через поддон — бутоны прут уже через неделю

«Женское счастье» или спатифиллум цветет изящными белыми стрелами. Но, к большому сожалению обладателей данного куста, происходит это не так часто, как хотелось бы. И дело вовсе не в уходе. В большинстве случаев растению просто не хватает питательных веществ.

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Если вы хотите запустить процесс образования бутонов, растение нужно обеспечить калием, фосфором и магнием. Эти полезные элементы присутствуют в чесноке. Поэтому срочно доставайте свои запасы овоща и приступайте к приготовлению стимулирующего состава.

Рецепт простой. Пропустите один чесночный зубчик через пресс. Смешайте получившуюся массу с литром кипятка и подождите. Когда жидкость остынет, перелейте ее через марлю в другую емкость и используйте для полива через поддон.

Эффект от проделанной работы будет виден уже через неделю. Спатифиллум начнет выпускать первые стрелы и вскоре сплошь покроется цветами.

Источник: gorodche.ru