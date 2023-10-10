Все уже ищут их в магазинах: названы самые модные пуховики этой осени — заставляют визжать от восторга

Так стилисты заверяют, что не надо проходить мимо моделей в стиле оверсайз. У такой одежды масса преимуществ: не будет сковывать движения, позволит надеть сразу несколько слоев. Благодаря этому точно будет тепло.

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Еще в моде пуховики-пальто. Такие фасоны идеально дополнят элегантные образы с юбками и платьями. А так как с ними обычно идут пояса, то это позволяет сделать акцент на талии.

Актуальными эксперты назвали короткие и длинные пуховики. Первая модель позволит создать запоминающийся образ, а во вторая позволит носить любую обувь, пишет kp.ru.

Также второй год на пике популярности кожаные пуховики. Такие модели позволяют создать дерзкие и броские образы. Это касается и объемных пуховиков-одеял, которые подойдут практически всем.