Самый модный цвет ногтей осени-2023: не желтый, не розовый и даже не синий — фото внутри

Осень любит теплые оттенки. И этот сезон тоже не стал исключением. По словам стилистов, на пике популярности находится красный цвет ногтей. Но не классический вариант, а тот, что находится между алым и оранжевым оттенком.

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Иными словами, мы имеем дело с цветом красного апельсина. Он отлично смотрится в качестве сплошного покрытия и великолепно дополняет практически любой осенний дизайн.