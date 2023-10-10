Самый модный цвет ногтей осени-2023: не желтый, не розовый и даже не синий — фото внутри

Осень любит теплые оттенки. И этот сезон тоже не стал исключением. По словам стилистов, на пике популярности находится красный цвет ногтей. Но не классический вариант, а тот, что находится между алым и оранжевым оттенком.
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Иными словами, мы имеем дело с цветом красного апельсина. Он отлично смотрится в качестве сплошного покрытия и великолепно дополняет практически любой осенний дизайн.
Маникюр в цвете красный апельсин. Фото: freepik.com / kroshka__nastya
А как же всеми любимый френч? Не стоит отказывать себе в удовольствии. Попросите мастера нанести яркий цвет на кончики ногтей. Такой маникюр будет смотреться гораздо интереснее. Но при этом останется сдержанным, как и полагается френчу.
Источник: thesymbol.ru