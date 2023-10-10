Один стакан в барабан машинки: самые старые желтые пятна на одеяле уберет копеечная смесь — секрет домохозяек

Нужно взять 100 мл нашатырного спирта и такой же объем жидкого хозяйственного мыла (всего один стакан). Сначала надо положить в барабан стиральной машины одеяло или подушку и вылить прямо на него мыльно-нашатырную смесь.

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Лучше выбрать режим стирки «шерсть». Дело в том, что в нем есть длительное замачивание. Одеяло некоторое время просто полежит в мыльной воде. Оно отлично простирается и снаружи, и внутри, заверяет автор дзен-канала «Марина Жукова».