Томаты любят это удобрение: рассыпаем по теплице осенью — в новом сезоне снимаем двойной урожай

Если у вас в планах собрать в будущем году солидный урожай помидоров, обязательно подпитайте почву этим составом. В нем есть все, что нужно томатам, поэтому плодоношение культуры повысится в разы.

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Инструкция простая. Сначала раскидайте по теплице компост, торф или перегной. Затем смешайте 2 стакана доломитовой муки с 5 столовыми ложками суперфосфата и калимагнезии. Распределите питательный состав по поверхности грунта. Этого количества подкормки хватит на 1 метр квадратный.

Помимо того, не будет лишним обработать землю препаратом «Байкал М1». Он тоже играет важную роль в восстановлении плодородного слоя почвы.

Источник: дзен-канал «Сад. Огород. Лайф»