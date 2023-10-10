Так одеваются только колхозницы — названы три устаревших модных правила: перестаньте позориться

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Владелица модного бутика и стилист предупредила, что нельзя носить, так как это выглядит нелепо.

Порой женщины одеваются однотипно и с годами даже не пытаются экспериментировать. Но наряды имеют свойство устаревать. Владелица модного бутика и стилистка по имени Кейтлин в соцсетях назвала три устаревших модных правила. Она отметила, что о них надо забыть, чтобы не выглядеть нелепо и не нарваться на насмешки прохожих. 

Так Кейтлин сразу подчеркнула, что надо забыть о правиле одного металла. Если раньше считалось, что нужно носить аксессуары в одном цвете, то  сегодня в трендах смешивать золотые и серебряные украшения. Более того, лучше сочетать любые металлы любых оттенков.

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Также стилист призвала забыть о строгом офисном стиле. Она пояснила, что сейчас он уже стал более свободным. Она рекомендовала сочетайте пиджаки с джинсами, укороченным топом или даже кроссовками. Можно смело сочетать офисные блейзеры с любыми вещами.

Она еще отметила, что  спортивные брюки в 2023 году можно носить не только дома или в спортзале. Комфорт уже стал частью моды, поэтому он  важен в повседневных делах и на работе. Кейтлин посоветовала не прятать спортивную одежду в шкафу, а смело «выгуливать» ее.

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