Так одеваются только колхозницы — названы три устаревших модных правила: перестаньте позориться

Порой женщины одеваются однотипно и с годами даже не пытаются экспериментировать. Но наряды имеют свойство устаревать. Владелица модного бутика и стилистка по имени Кейтлин в соцсетях назвала три устаревших модных правила. Она отметила, что о них надо забыть, чтобы не выглядеть нелепо и не нарваться на насмешки прохожих.
Так Кейтлин сразу подчеркнула, что надо забыть о правиле одного металла. Если раньше считалось, что нужно носить аксессуары в одном цвете, то сегодня в трендах смешивать золотые и серебряные украшения. Более того, лучше сочетать любые металлы любых оттенков.
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Также стилист призвала забыть о строгом офисном стиле. Она пояснила, что сейчас он уже стал более свободным. Она рекомендовала сочетайте пиджаки с джинсами, укороченным топом или даже кроссовками. Можно смело сочетать офисные блейзеры с любыми вещами.
Она еще отметила, что спортивные брюки в 2023 году можно носить не только дома или в спортзале. Комфорт уже стал частью моды, поэтому он важен в повседневных делах и на работе. Кейтлин посоветовала не прятать спортивную одежду в шкафу, а смело «выгуливать» ее.