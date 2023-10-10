Так одеваются только колхозницы — названы три устаревших модных правила: перестаньте позориться

Так Кейтлин сразу подчеркнула, что надо забыть о правиле одного металла. Если раньше считалось, что нужно носить аксессуары в одном цвете, то сегодня в трендах смешивать золотые и серебряные украшения. Более того, лучше сочетать любые металлы любых оттенков.

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Также стилист призвала забыть о строгом офисном стиле. Она пояснила, что сейчас он уже стал более свободным. Она рекомендовала сочетайте пиджаки с джинсами, укороченным топом или даже кроссовками. Можно смело сочетать офисные блейзеры с любыми вещами.

Она еще отметила, что спортивные брюки в 2023 году можно носить не только дома или в спортзале. Комфорт уже стал частью моды, поэтому он важен в повседневных делах и на работе. Кейтлин посоветовала не прятать спортивную одежду в шкафу, а смело «выгуливать» ее.