Как заточить ножи для мясорубки за 30 секунд: советский способ — работает безотказно

Детали мясорубки, такие как нож и решетка, нуждаются в периодической заточке. Но что делать, если под рукой нет специального инструмента? На выручку придет обычная наждачная бумага. Этим способом пользовались еще в СССР. И, нужно сказать, он по-прежнему актуален.

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Инструкция простая. Возьмите лист наждачки с маркировкой Р400 или Р320. Положите на него затупившуюся деталь: режущей стороной вниз. Чуть надавите и поверните нож по часовой стрелке. Повторите эти действия несколько раз, а затем займитесь решеткой. С ней стоит поступить таким же образом.

Ополосните ножи под струей проточной воды, обсушите и верните на место. Но будьте аккуратны, так как теперь о детали мясорубки можно легко порезаться.

Источник: novostivl.ru