Станут любимцами фортуны удачи: Глоба указала на три знака зодиака, которых ждет успех с 10 октября

Так, у Тельцов начнется водоворот невероятных событий. Отмечается, что им повезет в делах, которые касаются дома и семьи, а также в интеллектуальном общении на работе.

Удача будет на стороне Близнецов. Они смогут познакомиться с влиятельными людьми. Их ждут успешные поездки и переговоры. Глоба подчеркнула, что не стоит уделять внимание на небольшие проблемы дома, так как они разрешаться мгновенно.

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А вот Весы смогут чувствовать себя настоящими победителями. Им удача будет сопутствовать и в спорте, и в интеллектуальной деятельности. Но не стоит расслабляться, так как из-за успеха появятся завистники и сплетники, поэтому надо быть осторожнее, пишет Telegram-канал «Русское радио».