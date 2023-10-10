Проиндексируют за восемь лет: работающих пенсионеров ждет приятный сюрприз — перерасчет по выплатам

Этот законопроект был опубликован на сайте Госдумы. В нем предлагается восстановить индексацию фиксированных выплат к страховым пенсиям и провести их корректировку в соответствии с изменениями в стоимости пенсионного коэффициента для работающих инвалидов.

Согласно изложенной информации, обновленные выплаты должны начать действовать с 1 января 2024 года при условии учета индексации за период с 2016 по 2023 годы.

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По словам авторов этого законопроекта, отсутствие индексации для работающих инвалидов в настоящее время снижает их мотивацию к трудовой деятельности. Дело в том, что пенсии у работающих инвалидов на 25% ниже, чем у безработных. Поэтому новые изменения направлены на изменение ситуации и на поощрение работоспособности среди инвалидов. Для этого будет обеспечиваться более справедливое финансовое вознаграждение за их усилия.