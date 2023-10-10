Отжим в стиральной машине: установите это число оборотов, иначе вещи покроются дырами раньше срока

Фото: freepik.com / freepik

Данный режим подходит для большинства тканей.

Некоторые хозяйки, не задумываясь, выбирают самый скоростной режим отжима. И, как выяснилось, делают это зря. Да, конечно, при таком подходе белье будет почти сухим. Однако не стоит забывать о том, что ткань в этом случае изнашивается гораздо быстрее. Да и машине такие скорости тоже не идут на пользу. В общем, сплошные минусы.

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Но это не значит, что нужно сушить белье при 400 оборотах. Впадать в крайности тоже ни к чему. Самые низкие скорости стоит выставлять только, если вы имеете дело с шерстью или шелком. Для остальных тканей оптимальным вариантом является сушка при 800 оборотах в минуту. Вещи от такой скорости почти не страдают. Детали стиралки не перегружены. И самое важное — одежда на выходе тоже близка к сухому состоянию. 

Источник: nkj.ru

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