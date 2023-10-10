Важная задача для Овнов, Львов и Дев: если все сделать правильно — будете деньги грести лопатой

Наступило важное время для Овнов, Львов и Дев. Оно продлится до 15 октября 2023 года. По словам эзотериков, рожденные под этими знаками смогут добиться успеха и поправить свое финансовое положение. Но для этого нужно прислушаться к советам астрологов.

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Лев. Главная задача этого знака заключается в том, чтобы укрепить отношения с близкими, найти новое хобби и показать свои способности на рабочем месте. Это и есть те самые важные условия. Если хоть что-то упустить из виду, то ничего не получится.

Овен. У рожденных под этим созвездием только одна задача. Им во что бы то ни стало нужно поверить в свои силы. Для достижения этой цели все средства хороши. Например, можно составить список своих лучших качеств. Успейте до 15 октября, и Вселенная откроет перед вами новые возможности.

Дева. Этому знаку нужно срочно переосмыслить свою жизнь, выйти из состояния застоя. Задача, конечно, не из легких. Но это необходимое условие для того, чтобы появились новые перспективы. Стоит поспешить. Ведь неизвестно, когда еще выпадет подобный шанс. Ставки высоки. На кону: деньги и карьера.

Источник: spiritualify.org