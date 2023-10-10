Обязательно сделайте это с грушей в октябре: легко перенесет зиму и даст роскошный урожай

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Очень важно не забывать про полив. По словам эксперта осенью земля должна быть влажной на глубину около десяти сантиметров. Это можно проверить, выкопав ком земли и оценив его состояние. Грунт не должен быть сухим.

Также агроном добавила, что важно замульчировать приствольный круг, обеспечив корням защиту от морозов.

В заключение нельзя забыть про утепление ствола. Не все знают, что молодые деревья нельзя белить. Их ствол следует обвязать белым агроспаном. Однако не надо делать это заранее. Лучше провести процедуру, когда придут устойчивые заморозки, пишут «БелНовости».