Как превратить баклажаны в белые грибы: берем ложку этого продукта — ни один гурман не заметит подмены

Баклажан. Фото: Global Look Press

Дешево и невероятно вкусно!

Хотите полакомиться белыми грибами, но цены кусаются? Не беда! Купите вместо них баклажаны. Если приготовить овощи по этому рецепту, то даже искушенный гурман не заметит подмены.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Вам потребуется: 4 баклажана, 2 куриных яйца, 40 мл оливкового масла, чайная ложка соли, 2 луковицы, несколько веточек укропа и треть грибного бульонного кубика.

Для начала помойте и обсушите овощи и зелень. Затем снимите с баклажанов кожуру и нарежьте мякоть кубиками. Измельчите укроп и займитесь яйцами.

Взбейте яичную массу в отдельной миске, залейте ею баклажаны, хорошо все перемешайте и подождите 60 минут.

Пока баклажаны настаиваются, порубите лук. Обжарьте его на масле до золотистого цвета. Добавьте в сковороду к луку баклажаны и бульонный кубик.

Держите овощи на медленном огне примерно четверть часа. Периодически помешивая. А по прошествии времени посолите, посыпьте зеленью и сразу подавайте к столу.

Этот гарнир подойдет к любому мясу. А можно просто смешать баклажаны с жареной картошкой. Не сомневайтесь: гости подумают, что вы угощаете их дорогими белыми грибами. 

Источник: Дзен-канал Technotion

Читайте также