Модницы уже ищут во всех магазинах: Рогов назвал три самых трендовых и необычных сумки этого сезона

Фото: freepik.com

Стилист рассказал, какие сумки точно стоит поселить в гардеробе.

Каждая девушка знает, что образ полноценный, если в нем есть аксессуары. Главным дополнением наряда является сумка. В современном мире есть множество вариантов фасонов, поэтому можно подобрать сумку к платью, пальто и другой одежде. 

Стилист Александр Рогов рассказал, какие необычные сумки будут в моде в этом сезоне. В YouTube-канале Rogov Life он показал самые трендовые и оригинальные модели.

Так сначала эксперт отметил, что сумка в форме сердца набирает популярность еще с летнего сезона. На нее стоит обратить внимание, так как осенью и зимой она достигнет пика актуальности. По словам Рогова, этот аксессуар может быть любого размера, цвета и материала — чем необычнее, тем лучше.

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Александр Рогов. Фото: YouTube-канал Rogov Life

Еще один беспроигрышный вариант — сумка с шипами. Стилист подчеркнул, что это дерзкий аксессуар, с которым нельзя остаться незамеченной. В холодное время года ее лучше сочетать не только с образами в стиле рок-н-ролл, но также с романтичными и элегантными вещами.

Третий вариант — сумки из денима. Обычно их носят летом, но и осенью они будут смотреться уместно. Рогов рекомендовал поэкспериментировать с формой. По его словам, особенно модно смотрятся джинсовые хобо и багет.

Александр Рогов. Фото: YouTube-канал Rogov Life

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