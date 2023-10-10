Модницы уже ищут во всех магазинах: Рогов назвал три самых трендовых и необычных сумки этого сезона

Каждая девушка знает, что образ полноценный, если в нем есть аксессуары. Главным дополнением наряда является сумка. В современном мире есть множество вариантов фасонов, поэтому можно подобрать сумку к платью, пальто и другой одежде.

Стилист Александр Рогов рассказал, какие необычные сумки будут в моде в этом сезоне. В YouTube-канале Rogov Life он показал самые трендовые и оригинальные модели.