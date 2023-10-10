Модницы уже ищут во всех магазинах: Рогов назвал три самых трендовых и необычных сумки этого сезона

Каждая девушка знает, что образ полноценный, если в нем есть аксессуары. Главным дополнением наряда является сумка. В современном мире есть множество вариантов фасонов, поэтому можно подобрать сумку к платью, пальто и другой одежде.
Стилист Александр Рогов рассказал, какие необычные сумки будут в моде в этом сезоне. В YouTube-канале Rogov Life он показал самые трендовые и оригинальные модели.
Так сначала эксперт отметил, что сумка в форме сердца набирает популярность еще с летнего сезона. На нее стоит обратить внимание, так как осенью и зимой она достигнет пика актуальности. По словам Рогова, этот аксессуар может быть любого размера, цвета и материала — чем необычнее, тем лучше.
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Александр Рогов. Фото: YouTube-канал Rogov Life
Еще один беспроигрышный вариант — сумка с шипами. Стилист подчеркнул, что это дерзкий аксессуар, с которым нельзя остаться незамеченной. В холодное время года ее лучше сочетать не только с образами в стиле рок-н-ролл, но также с романтичными и элегантными вещами.
Третий вариант — сумки из денима. Обычно их носят летом, но и осенью они будут смотреться уместно. Рогов рекомендовал поэкспериментировать с формой. По его словам, особенно модно смотрятся джинсовые хобо и багет.
Александр Рогов. Фото: YouTube-канал Rogov Life