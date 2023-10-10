Как быстро и просто избавиться от тараканов: метод «сладкие шарики» — никогда не подводит

Если вы устали бороться с тараканами магазинными средствами, попробуйте в деле народный способ «сладкие шарики». Он работает лучше большинства промышленных приманок. Насекомые исчезают уже через несколько часов.

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Все просто. Начните подготовку за час до сна. Сварите густую манную кашу: нужно 2-3 ложки. Разбавьте ее небольшим количеством сладкого чая. Добавьте сюда же порошок тетрабората натрия. Хорошо все перемешайте и скатайте из получившегося теста мелкие шарики.

Разложите сладкое угощение по кухне, уделяя особое внимание темным углам. И ложитесь в кровать. Тараканы будут пировать всю ночь. Съедят всю приманку, но за добавкой не придут. Так как не смогут переварить даже первую порцию.

Источник: novostivl.ru