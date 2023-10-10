Зима близко: названа точная дата мощного снегопада в России — осадки будут идти два дня

Погода в России часто удивляет. Так, эта осень во многих регионах началась с аномального тепла. Лишь в октябре температура стала приближаться к нулю в Москве и ряде других городов. Где-то также уже шел первый снег. Теперь синоптики сообщили, что в Приморье изменен прогноз по двухдневному снегопаду во Владивостоке. По словам экспертов, осадки придут намного раньше.
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Отмечается, что 15 октября во Владивостоке прогнозируется дождь, который продлится в течение шести дней. А уже в конце месяца выпадет первый снег. Осадки накроют приморскую столицу с 31 октября по 2 ноября. А местами будет идти снег с дождем.
А вот настоящий снегопад во Владивостоке синоптики прозгнозируют 7-8 ноября, передает Gismeteo.