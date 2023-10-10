Зима близко: названа точная дата мощного снегопада в России — осадки будут идти два дня

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Отмечается, что 15 октября во Владивостоке прогнозируется дождь, который продлится в течение шести дней. А уже в конце месяца выпадет первый снег. Осадки накроют приморскую столицу с 31 октября по 2 ноября. А местами будет идти снег с дождем.

А вот настоящий снегопад во Владивостоке синоптики прозгнозируют 7-8 ноября, передает Gismeteo.