Эти чудесные цветы можно посадить под зиму: разбросайте семена по клумбе и забудьте о них до весны

Многие дачники сажают цветы ближе к весне. Они выращивают их из семян прямо в горшках на подоконнике. Но, как выяснилось, нет нужды прилагать столько усилий. На самом деле, чтобы иметь пышную клумбу, можно посеять цветы сразу в открытый грунт. И сделать это лучше всего осенью.

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Садовод Ирина Окунева посоветовала обратить внимание на такие цветы, как календула, бархатцы, астры, дельфиниум и васильки. Эти неприхотливые растения можно посеять даже в октябре.

Инструкция простая. Разбросайте семена по клумбе. Заделайте их в почву, прикройте компостом, посыпьте листьями и забудьте о посадках до весны.

С приходом тепла снимите защитный слой. Аккуратно, чтобы не повредить всходы. Ближе к лету цветы разрастутся так густо, что клуба превратится в пестрый ковер.

Источник: gorodovoy.ru