Лучший выбор для женщин 45+: только такие стрижки делают лицо худее и моложе

Отмечается, что тех, кто предпочитает носить длинные волосы, отлично подойдет каскад. Дело в том, что эта стрижка придает объем тонким волосам, а еще визуально вытягивает форму лица.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Хороший вариант стрижка микси. Она необычная, поэтому подойдет тем, кто не боится экспериментов. Эта прическа сочетает в себе пикси и маллет. Ее особенность в том, что волосы на затылке длиннее прядей спереди, а рваная челка может быть разной длины.

И не стоит забывать про удлиненную челку-шторуа, которая невероятно модная уже не первый год. Благодаря ей можно скрыть объемные щечки и морщинки. Большой плюс, что ее легко укладывать, сообщает LIFE.