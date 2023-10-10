Перестаньте полоть! Полили в октябре сорняки новым средством — весной не появятся

Сорняки — вечная проблема всех дачников, так как на прополку огорода уходит огромное количество времени. Но появилось новое средство, которое быстро избавит от проблемы.

Называется «Чистогряд». Это пестицид, поэтому с препаратом надо быть аккуратными, так как он вреден не только для сорняков, но и для всех растений.

Средство помогает бороться с однолетними, многолетними, злаковыми растениями и даже очень злостными сорняками. Главное, правильно использовать.

Учитывайте, что после обработки не должно быть дождя, поэтому следите за прогнозом погоды, так как вода размоет вещества и эффект снизится.

Разводите препарат согласно инструкции, а затем полейте огород.

Лучше всего это сделать в октябре.

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