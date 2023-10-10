Мощный пятновыводитель за копейки: смешиваем из того, что под рукой — растворяет любую грязь

Все еще тратите бешеные деньги на пятновыводители? Поберегите семейный бюджет. Оказывается, эффективное средство можно смешать самостоятельно. Состав обойдется в копейки. А результат будет лучше, чем после использования магазинной химии.

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Рецепт простой. Возьмите 130 миллилитров перекиси водорода, добавьте в нее столовую ложку средства для мытья посуды. Хорошо все перемешайте. Нанесите получившуюся жидкость на места загрязнений и подождите 30-60 минут.

По прошествии этого времени постирайте вещи обычным способом и наслаждайтесь безупречной чистотой. Пятна исчезнут. Этот состав справится даже со следами от красного вина и ягод. И засохшая кровь растворится без особых проблем. Другие загрязнения тоже не устоят под его мощным напором.

Источник: издание belnovosti.by