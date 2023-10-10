Самый легкий способ снять старые обои: отвалятся через несколько минут — даже следов клея не останется

Старые обои. Фото: Global Look Press

Трюк сработает с бумажными и виниловыми изделиями.

Затеяли ремонт, а старые обои намертво прилипли к стене? Не нужно мучиться, снимая бумагу маленькими клочками. Есть более простой способ. Если все сделать по инструкции, покрытие само начнет отходить. Нужно будет только потянуть за край, и полотно легко покинет стену.

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Все просто. Возьмите ведро теплой воды, большую губку и валик с гвоздями. Сначала пройдитесь по поверхности стен валиком. Затем смочите губку в воде и тщательно обработайте бумажное покрытие. Дождитесь, когда обои потемнеют от влаги, и принимайтесь за работу.

Бумажные изделия отойдут от стен с первой попытки. А в случае с виниловыми обоями потребуется повторить эти манипуляции дважды.

Источник: издание belnovosti.by

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