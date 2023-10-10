Почему комнатные цветы нужно поливать перекисью: лучшая реанимация и возрождение

Перекись водорода – очень удачное удобрение для комнатных растений. Оно показывает отличный эффект на старом грунте.

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Если нет возможности пересадить, к примеру, большую пальму, кактус или фикус, то реанимируйте их именно этим средством.

Сочетайте перекись с комплексными удобрениями, и вы увидите, как ваши растения начнут оживать, возрождаться, идти в рост, активно цвести.

Вливайте 1 столовую ложку перекиси в 1 литр воды, поливайте цветы как обычно.

Источник: wiki-dacha.ru