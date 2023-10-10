Стираем методом «ложка уксуса»: вещи стали ярче, белью вернулась белизна (никогда такого не видели)

Если вместо кондиционера использовать столовый белый уксус 9%, то вы в разы повысите эффективность стирки.

При этом вещи на выходе будут мягкими и приятными на ощупь, как после кондиционера.

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Вливайте всего 1 столовую ложку уксуса в лоток для кондиционера в машинке, порошок насыпайте как обычно и запускайте стирку.

После такой стирки цветная и черная ткань становятся ярче, в белая – белее, пятна отходят с легкостью. Уксус можно использовать в стирке любого типа вещей.

Источник: Telegram-канал «Горничная»