Отмываем всю квартиру копеечным средством из аптечки: немного соды — вся грязь сама отскакивает

Сильное чистящее средство для мытья самых сложных загрязнений в доме можно сделать из копеечной соды и дешевенькой перекиси водорода.

Этот состав мощно справляется с наслоениями грязи и жира на кухне, а также с нагаром в духовке, с легкостью убирает все присохшее с противней и плиты.

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Смешайте в одной посуде 1/4 пачки соды с перекисью до получения кашицы. Мойте ей поверхности. При необходимости оставляйте на пропитку, а потом очищайте.

Источник: Telegram-канал «Горничная»