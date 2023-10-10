Будет цвести даже зимой: вот чем нужно поливать герань, чтобы растение выпускало бутоны круглый год

Чем ближе к зиме, тем хуже начинает выглядеть герань. Растение всем своим видом показывает, что приближается период покоя. Однако не все цветоводы готовы смотреть несколько месяцев на усталые кусты. Большинство из них хочет наслаждаться цветением круглогодично.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Вы тоже из их числа? Тогда хватайте ручку и записывайте рецепт подкормки. Если все сделать правильно, герань будет выпускать новые бутоны практически без перерыва на отдых.