Очистили загаженный унитаз ложкой соды: пошло шипение — пузырьки всю грязь выбили

Серьезное загрязнение на унитазе истребит в два счета проверенный советский метод с содой и теплым уксусом.

Обязательно используйте уксус столовый 9 % и подогрейте его немного, но не кипятите.

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200 мл столового чуть подогретого уксуса налейте в небольшую емкость добавьте 1 столовую ложку соды. Полученную пенную смесь нанесите на стенки унитаза.

После этого крышку унитаза необходимо закрыть и оставить смесь работать на 3-4 часа.

Далее пройдитесь ершиком по стенкам и смойте бачок. Унитаз снова станет кристально белым и блестящим.

Источник: дзен-канал TECHNOTION