Как убрать лоснящиеся пятна с куртки: исчезнут через 3 минуты — рецепт эффективного средства

Куртки и пуховики, как правило, отшивают из влагоотталкивающих материалов. И это очень удобно. Но все-таки есть у таких тканей один существенный минус: со временем они покрываются лоснящимися пятнами. Особенно это заметно на рукавах и в воротниковой зоне изделий.

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Знакомая проблема? Не переживайте. Есть эффективное средство от засаленных рукавов. И самое главное, его можно приготовить самостоятельно. Стоит такой состав копейки. А результат будет лучше, чем после химчистки.

Инструкция простая. Возьмите 30 мл воды и 10 мл уксуса. Соедините жидкости в стакане. Хорошо перемешайте. И нанесите получившийся раствор на все проблемные места. Подождите 2-3 минуты. Застирайте пятна и высушите куртку на открытом воздухе.

Вы будете в диком восторге: от противного блеска не останется ни единого следа.

Источник: mirnadivane.com