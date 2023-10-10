Жрут всей колонией, а потом уходят на соседний луг: мощный способ изгнания муравьев

При помощи старого варенья и дрожжей можно избавиться от всех муравьев на участке подчистую. Способ проверен многими огородниками на эффективность.

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В банку старого варенья положите прессованные дрожжи, размешайте. Получится пенистая густая масса.

Разложите на пластиковые подложки по чайной ложке приманки около мест, где ходят и обитают муравьи. Насекомые быстро набегут на эти «угощения», растащат по своим домам угостить других и матку тоже.

Через 3-4 дня вы увидите, как они выносят из домов погибших вредителей, а потом перебегают на соседний луг, в более безопасное место.

Источник: дзен-канал «Иван Русских»