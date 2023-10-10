Как посадить ель на участке, чтобы точно прижилась - даты по Лунному календарю осенью

Ели можно легко посадить на даче, и они точно приживутся, если все сделать правильно и грамотно. Сорта можете выбирать любые, подойдут как самые обыкновенные, так и декоративные.

Лучшее время для посадки по Лунному календарю - середина октября, начиная с 15 числа и до конца месяца.

Для начала выкопайте яму и засыпьте на дно немного песка для дренажа. Придавите и засыпайте покупной грунт для хвойных растений (одну пачку на елку). В нем уже содержатся все питательные витамины и минералы.

Потом как следует заливаем водой и закапывайте ель.

Все готово, дерево посажено.

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