Как посадить ель на участке, чтобы точно прижилась - даты по Лунному календарю осенью

Ели можно легко посадить на даче, и они точно приживутся, если все сделать правильно и грамотно. Сорта можете выбирать любые, подойдут как самые обыкновенные, так и декоративные.
Лучшее время для посадки по Лунному календарю - середина октября, начиная с 15 числа и до конца месяца.
Для начала выкопайте яму и засыпьте на дно немного песка для дренажа. Придавите и засыпайте покупной грунт для хвойных растений (одну пачку на елку). В нем уже содержатся все питательные витамины и минералы.
Потом как следует заливаем водой и закапывайте ель.
Все готово, дерево посажено.
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