Нужно ли осенью косить траву в саду: многие думают, что это не важно — они очень ошибаются

Многие дачники сажают газон и наслаждаются ровной зеленой травой ровно один сезон. Потому что весной, когда сходит снег, газон отрастает с проплешинами.

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И дело вовсе не в сорте травы и неблагоприятных погодных условиях. Зачастую проблема кроется в неправильном уходе. Все просто. Садоводы настолько устают к концу сезона, что напрочь забывают подстричь газон перед зимовкой. А эта процедура очень важна.

Дело в том, что примятая снегом и дождем трава падает на землю. Она препятствует испарению лишней влаги, и это приводит к загниванию корней. Кроме того, увядшая масса станет серьезным препятствием для молодых побегов. Они просто не смогут пробиться сквозь нее весной.

Так косить или нет? Ответ однозначный. Газон нужно стричь за 14 дней до наступления ощутимых заморозков. Высота травы должна быть в районе 7 сантиметров. И не забудьте собрать срезанные побеги, иначе ваши труды пропадут даром.

Источник: sportkp.ru