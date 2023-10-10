Прогнали проволочника травой — растет у всех за забором: изгнан подчистую, земля чистая

Проволочник, а также многие другие огородные вредители не переносят чистотела. Это растение растет почти у всех за забором, найти его будет совсем несложно.

Приготовив отвар из данного растения вы очистите свой огород от незваных гостей в два счета и повысите урожайность культур в разы. При этом на обработку не нужно тратиться вообще.

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В 10 литров воды положите 10 граммов измельченного чистотела, оставьте настаиваться 3 дня. Далее составом пролейте почву, где водится проволочник.

Делать это желательно каждые два дня на протяжении недели. Проволочник вас перестанет беспокоить, почва очистится.

Источник: Telegram-канал «Дача с умом».