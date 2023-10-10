Как обрезать сливу осенью — чем замазать спилы, чтобы не попала инфекция

Слива склонна к загущению, как и груша. Поэтому задача любого огородника — раскрыть дерево во время обрезки. Удалить лишние ветки — те, которые растут в бока. Надо сделать сливу просвечиваемой и хорошо продуваемой.

Когда мы обрезаем сливу — таким образом мы формируем будущий урожай.