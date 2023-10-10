Какой навоз идеален для осеннего огорода - лучше не придумать

Осенью дачники в основном применяют гранулированный навоз, который питает землю всеми необходимыми веществами, делая ее невероятно плодородной. На фоне остальных выигрывает конский.

Это удобрение обладает более сбалансированным содержанием азота, фосфора, калия и кальция. Считается лучшим, особенно под перекопку огорода после сбора урожая.

Гранулированный навоз лучше свежего, так как он безопасен. В нем нет почвенных вредителей, которые потом портят урожай. Также у него нет запаха.

Достаточно внести 100 грамм на один квадратный метр. Далее перекапывает грядки и обильно поливаем.

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