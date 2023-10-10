Один раз помыли теплицу этим средством и забыли о болезнях - сформировали антимикробную пленку

Осенью после сбора урожая теплицу обязательно надо продезинфицировать. Многие по старинке используют серные шашки, однако их едкий дым разрушает поликарбонат и окисляют металлические конструкции теплицы. Агрономы не рекомендуют такой метод.

Лучше всего использовать препарат «Биопаг». Средство убивает грибковые. Вирусные и бактериальные инфекции. Обработанные поверхности сохраняют антимикробную пленку в течение 36 недель, то есть весь сезон.

Для обеззараживания теплицы понадобится всего 10 миллилитров средства на 10 литров воды. Опрыскайте теплицу и все болезни уйдут.

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