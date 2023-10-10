В России кофе скоро станет невкусным — качество падает: высокие цены дают о себе знать

Ожидается, что в России скоро ухудшится качество кофе, что неизменно отразится на вкусе напитка.

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Дело в том, что кофе из-за колебания курсов валют и геополитических факторов подорожал за последние два года в несколько раз.

Пока многие заведения, где реализуется вареный кофе, пытаются держать цены на напиток в ущерб себе ради удержания клиентов.

Но, как говорят участники рынка, продолжаться долго это не может – приходится хитрить.

Некоторые кофейни уже стали покупать более дешевое сырье, скоро это приобретет массовый характер.

Источник: РИА Новости