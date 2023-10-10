Какие опавшие листья можно отправлять в компост, а какие точно не перегниют - пустая трата времени

Опавшие листья. Фото: Global Look Press

Сделайте бесплатное удобрение на весну.

Опытные садоводы считают, что опавшие листья служат отличным удобрением, если осенью из них сделать компост. Но не все листья могут быстро перегнить, некоторым надо два года минимум, чтобы превратиться в подкормку.

И часто столько времени у дачников нет. Поэтому лучше всего собирать те листья, которые точно «созреют». Самые лучшие для компоста - листья плодовых деревьев: от яблони, груши, сливы, вишни, абрикоса и других.

Конечно, не всегда на участке есть такое количество деревьев, поэтому садоводы отправляются в городские парки в поисках будущего бесплатного удобрения.

Эффективны также листья березы, тополя, каштана.

Главное, не собирайте листья дуба. Как раз они очень плотные и для полного разложения им необходимо два года. Зря потратите время.

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