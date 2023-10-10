В шампунь подмешиваем ложку соды: эффект видим сразу — пышность, рост, ухоженный, вид (так нравится)

Попробуйте содовый способ мытья волос. Для тех, кто страдает повышенной жирностью у корней - это настоящее спасение.

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Также содовое мытье повышает силу волос, стимулирует рост, увеличивает пышность.

Сода снимает сальность и убирает ороговевшие частицы с поверхности кожи, что позитивно сказывается на качестве волос.

Мыть содой голову стоит не чаще 2 раз в неделю. Подмешивайте к одной столовой ложке шампуня одну чайную ложку соды и промывайте волосы как обычно, далее ополаскивайте обильно водой.

Источник: luv.ru